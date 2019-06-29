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Частый гость в России: в сети раскрыли скандальные подробности о кандидате от партии Зеленского

суббота, 29 июня 2019, 13:21
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В Харькове от партии "Слуга народа" в Верховную Раду баллотируется некий Александр Куницкий, которого подозревают в работе на страну-агрессора.

Об этом написал в Facebook Андрей Денисенко.

"В 169-м избирательном округе Харькова от партии "Слуга народа" в Верховную Раду баллотируется житель Запорожья, некоторые Александр Куницкий, чья странная активность давно попала в поле зрения общественности и блогеров. Это лицо, кроме украинского, имеет также израильское гражданство, прямо нарушает законодательство страны, в высший законодательный орган которой оно баллотируется. Сам Куницкий, который стал гражданином Израиля по закону "О возвращении", опровергает этот факт, хотя фото его израильского паспорта уже гуляет в сети. Вот его, с ним же Куницкого в 2015 году депортировали из Украины за нарушение пограничного режима. Впрочем, лично у меня есть подозрение, что израильское гражданство используется этим лицом только для прикрытия агентурной деятельности в пользу России", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети указали на еще одного экс-регионала из списка партии "Слуга народа".

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