Кандидата от "Слуги народа" поймали на плагиате: фото

Кандидата в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" Любовь Шпак уличили в откровенном плагиате.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Дмитрий Кухарчук. Он также наглядно показал, что программа представительницы партии Владимира Зеленского абсолютно ничем не отличается от программы, которую представил журналист Александр Дубинский, также идущий в Раду от "Слуги народа".

"Все уже имели возможность заметить однотипность программ мажоритарщиков партии гаранта. И оно в принципе может и логично связано, а может и нет, не мне судить, а вам.

Но программу своей конкурентки я не мог не прочитать и не заметить тот факт, что она себя позиционирует не как ректор, а как журналист, который много лет занимается антикоррупционными расследованиями", - пишет он.

Действительно, программа Шпак является точной копией программы Дубинского. Изменен лишь был номер округа, по которому идет кандидат.

Ранее "Апостроф" сообщал, что список партии "Слуга народа" на выборы в Верховную Раду стал меньше на два кандидата.