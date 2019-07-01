Экс-регионала из захваченного Донецка пустили на выборы в Раду

Кассационный административный суд при Верховном суде позволил экс-депутату от "Партии регионов" и бывшему главе Администрации президента Януковича Андрею Клюеву баллотироваться в народные депутаты.

Об этом 1 июля в Facebook сообщил адвокат Клюева Юрий Сухов.

"Кому-то понравится, а кому-то нет, но Адвокатское объединение "Сухов, Кочан энд барристерс" отстояло в Кассационном административном суде при Верховном суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву Андрею Петровичу право на участие в избирательном процессе", – написал он.

По его словам, решение суда является окончательным.

Напомним, что выборы в Раду пройдут 21 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Европейский Союз снял санкции с главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича - Андрея Клюева.