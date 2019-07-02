Майдан в дыму: видео с митинга против "сепаратистов", собравшихся в Раду

На Майдане Независимости в Киеве проходит акция протеста против регистрации кандидатами в народные депутаты экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и скандального блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщает Украинская правда, публикуя видео с места инцидента в Facebook.

"Сепарам не место в Раде. Мы все видим", "Мы устали от дерьма", "Судьи сядут", - гласят лозунги в руках протестующих. На кадрах видно, что место проведения акции частично находится в дыму.

Известно, что в какой-то момент несколько активистов, не причастных к акции на Майдане, попытались вытащить из-под стелы к людям инсталляцию, которая находилась там давно: импровизированную виселицу с портретом экс-президента Петра Порошенко в петле.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ЦИК пояснили свое решение по Шарию и Клюеву.