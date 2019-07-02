Украинцы вышли на Майдан в Киеве из-за Клюева и Шария: видео, фото и подробности

Во вторник, 2 июля, на Майдане Независимости в Киеве устроили акцию протеста против регистрации кандидатами в депутаты видеоблогера Анатолия Шария и экс-главы Администрации беглого президента Януковича Андрея Клюева.

Об этом сообщает Громадське, публикуя фото с места событий.

Уточняется, что на Майдан пришли около 500 человек, некоторые из них принесли плакаты, а другие — зажгли файеры. Люди выражали возмущение решениям судов. Также участники акции выкрикивали "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Протестующие пришли с многочисленными плакатами, в частности "Сепарам не место в Раде. Мы все видим", "Мы устали от д*рьма" и другими.

<br>

<br>

Напомним, 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты во исполнение постановления Верховного суда.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ЦИК пояснили свое решение по Шарию и Клюеву. Так, у комиссии нет других документов, свидетельствующих, что Клюев не живет в Украине.