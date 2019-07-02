Появились скандальные подробности допуска Клюева на выборы в Раду: документ

Бывший глава Администрации времен беглого президент Украины Виктора Януковича Андрей Клюев, которого Центризбирком зарегистрировал кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июня 2019 года, сопровождал президента-беглеца из РФ в Крым и свидетельствовал в Москве по делу о событиях в феврале на Майдане.

Об этом говорится в письме Генеральной прокуратуры Украины в Центральной избирательной комиссии, которое оказалось в распоряжении Громадського.

Так, Клюев сопровождал Януковича в период с 21 февраля 2014 года по 23 февраля 2014-го при пересечении последним государственной границы Украины на вертолете и самолете, который принадлежал РФ, в направлении с территории России в воинскую часть вооруженных сил на территории Автономной республики Крым.

Помимо этого, в декабре 2016-го Клюев свидетельствовал в суде Москвы "с целью признания событий февраля 2014 года в Украине государственным переворотом, а также в феврале 2017 года участвовал в телеэфире российского телевидения".

В то же время, в письме говорится, что по данным Государственной пограничной службы Украины 01.01.2014 года Клюев А.П. вылетел из аэропорта Борисполь рейсом Киев-Саллалах, а 11.01.2014 года прибыл оттуда. Другой информации о пересечении государственной границы Украины Клюевым в базах данных нет.

"Клюев А.П. при содействии органов власти РФ вместе с Януковичем В.Ф. и самостоятельно имел возможность пересекать государственную границу Украины и России вне таможенного и пограничного контроля для укрытия от следствия и суда с целью избежания уголовной ответственности", - отметили в ГПУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы вышли на Майдан в Киеве из-за Клюева и Шария.