В ГПУ рассказали, как встретят Клюева в Украине

В случае возвращения экс-главы Администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева в Украину, его задержат.

Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.

"Есть действующая решение суда о задержании и доставке в суд, которое должна быть выполнено", - сказал Горбатюк, отвечая на вопрос, задержат ли Клюева в случае его возвращения в Украину.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились скандальные подробности допуска Клюева на выборы в Раду. Так, Клюев сопровождал Януковича в период с 21 февраля 2014 года по 23 февраля 2014-го при пересечении последним государственной границы Украины на вертолете и самолете, который принадлежал РФ, в направлении с территории России в воинскую часть вооруженных сил на территории Автономной республики Крым.