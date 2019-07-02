RU  UA  EN

среда, 3 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

3 июля

11:25
Дематюкация в Украине: появилась меткая карикатура на скандальный законопроект
11:22
​Как заставить украинскую экономику расти: в МВФ озвучили рецепт
11:21
Детскому саду нужна взрослая воспитательница: эксперт высказался в поддержку премьерства Тимошенко
11:18
Решение суда по постановлению НКРЭКУ не отменяет необходимости оплаты услуг "Укрэнерго" по старому тарифу - трейдеры
11:06
В Одессе произошло смертельное ЧП с 5-летней девочкой: фото
11:01
Проект Зеленского о снижении тарифов является популизмом перед выборами - ОПЗЖ
10:52
За Конституцию - не чокаясь: появились яркие фотожабы на Зеленского и русский реванш в Украине
10:47
Картинка, как из ада: в сети появилось видео затянутого дымом центра Киева
10:37
Лучшая биатлонистка мира попала в больницу: опубликовано фото
10:31
Птицефабрика "Авис" вошла в ТОП-50 самых инновационных компаний в агросекторе Украины
10:26
В Запорожье облили бензином и подожгли женщину: видео и данные о пострадавшей
10:24
Не "Слуга народа": СМИ узнали, что не так с нардепом Голубовым, который снова идет в Раду
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В ГПУ рассказали, как встретят Клюева в Украине

вторник, 02 июля 2019, 23:34
переглянути новину українською

В случае возвращения экс-главы Администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева в Украину, его задержат.

Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.

"Есть действующая решение суда о задержании и доставке в суд, которое должна быть выполнено", - сказал Горбатюк, отвечая на вопрос, задержат ли Клюева в случае его возвращения в Украину.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились скандальные подробности допуска Клюева на выборы в Раду. Так, Клюев сопровождал Януковича в период с 21 февраля 2014 года по 23 февраля 2014-го при пересечении последним государственной границы Украины на вертолете и самолете, который принадлежал РФ, в направлении с территории России в воинскую часть вооруженных сил на территории Автономной республики Крым.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бой олигархам и счастье нам: что обещают фавориты парламентских выборов

Сделаем их вместе, или снова нас? Кого "Слуга народа" выдвинула против Добкина-младшего

Зеленский против депутатов: кто победит в битве за досрочные выборы

Кто есть кто на досрочных выборах: самая подробная информация о списках и партиях

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: