Назван важный момент с выборами в Раду, которого опасаются Россия и Запад

Для Запада и России в предстоящих выборах важен не сам состав парламента как таковой, а процент тех украинцев, которые по-настоящему будут считать его легитимным.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" председатель правления "Громадського радио" Андрей Куликов.

"То, кто будет избран президентом, и то, каким будет состав парламента, важно не само по себе, а важно при условии, что и президент, и состав парламента будут поддержаны украинцами. И конечно, каковы бы ни были мотивы избирателей, а 75% участников и участниц выборов голосовали за Зеленского - это очень весомая пропорция, которая увеличивает значение Зеленского и для Украины, и для международных врагов или партнеров. Так же и парламент: не состав парламента, а пропорция тех украинцев, которые этот парламент будут считать, прошу прощение за выражение, легитимным. Если, условно говоря, там будет преимущество "Слуги народа" - однопартийное, или они смогут с кем-то вступить в коалицию или в неформальное сотрудничество, - это для иностранных аналитиков и для российских наблюдателей и стратегов будет плохим знаком. Это означает, что украинцы способны между собой договариваться. Если будет раздрай, то, конечно, это для них очень хороший знак", - уверен журналист.

В тоже время, по его словам, на самом деле очень большое значение будут иметь выборы в органы местного самоуправления 2020 года, где будут формироваться те команды, которые снизу будут продолжать строить это государство, будут снизу продолжать его защищать и будут его сохранять, несмотря на то, что кто там будет наверху.

Подробнее о парламентских выборах и экстравагантности нового президента, читайте в материале "Апострофа": Зеленский ничем не лучше Порошенко - Андрей Куликов.