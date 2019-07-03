Названа фамилия скандального топ-судьи, "решавшего" вопрос с Клюевым и Шарием: фото

В сети назвали фамилию судьи, принявшего решение о регистрации кандидатами в народные депутаты экс-главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и скандального блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Prosud.

"Знакомьтесь, это Михаил Смокович - председатель Кассационного административного суда Украины. По имеющейся у нас информации именно он контролировал принятие "нужных" решений о праве регистрации кандидатов в Верховную Раду Андрея Клюева и Анатолия Шария. Фамилия Смокович хорошо известна на Волыни - трое родственников Михаила Смоковича работают судьями, а еще пятеро являются депутатами местных советов в Волынской области", - указывается в сообщении.

Также известно, что судья Смокович отменил 5 постановлений об увольнении судей Майдана, которые лишали водительских удостоверений участников поездки в Межигорье, позволив им остаться на должностях.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео с митинга против "сепаратистов", собравшихся в Раду.