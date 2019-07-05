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Хвостатый кандидат в Раду: в сети показали забавное фото рекламы политиков

пятница, 05 июля 2019, 13:15
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Кандидаты в Верховную Раду Украины, которые размещают свои фото на агитационных билбордах, часто оказываются в интересных ситуациях с необычными "соседями".

Одну из таких ситуаций засняли на фото в Ужгороде.

Пользователь Twitter под ником "Толик Пистолетов" опубликовал на своей странице снимок, на котором кандидаты в парламент соседствуют с рекламой сети супермаркетов "Велмарт". На билборде "Велмарта" – реклама рыбы.

"Я – за скумбрию!", – прокомментировал фото автор поста.

Также в комментариях отметили, что фото было сделано в Ужгороде.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александр Пекарь разместил в интернете свое резюме, в котором обнаружили почти 20 ошибок.

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