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Под Киевом кандидат в депутаты использовал для рекламы вещдок в уголовном деле: фото

суббота, 29 июня 2019, 22:48
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В Киевской области кандидат в депутаты незаконно использовал изъяты вещественные доказательства в уголовном деле для собственного пиара.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, ранее в селе Бышев в Макаровском районе были уничтожены пожаром три автобуса. Для проведения следственных действий и назначения соответствующих необходимых экспертиз полиция передала транспортные средства на ответственное хранение владельцам на территории сельскохозяйственного обслуживающего кооператива.

На следующий день, во время проведения дополнительного осмотра места происшествия, правоохранители обнаружили отсутствие двух автобусов, которые были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Как выяснилось, вопреки закону, без согласования с органом досудебного расследования, владельцы, которые должны были в дальнейшем транспортные средства хранить до решения вопроса по существу, отдали автобусы арендатору - кандидату в народные депутаты. В дальнейшем кандидат в депутаты на поврежденный транспорт разместил плакаты и использовал его для саморекламы.

Полиция рассматривает различные версии таких незаконных действий. Прежде всего, это негативно повлияло на ход расследования уголовного производства, а именно невозможность проведения экспертиз для установления причин пожара.

По факту незаконных самоуправных действий владельцев автобусов полиция открыла уголовное производство по статье 356 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

Как сообщал "Апостроф", народного депутата объединенной оппозиции Константина Павлова "застукали" в Верховной Раде за переговорами с сыном о покупке завода по производству молочных продуктов для собственной супруги.

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