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Кто попадет в новую Раду: опубликована инфографика с финальным рейтингом партий

четверг, 18 июля 2019, 12:45
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Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского остается лидером электоральных симпатий среди других политических сил.

Об этом говорится в опросе Социологической группы "Рейтинг", который проводился в периоде с 13 по 17 июля 2019 года.

За политическую силу главы государства готовы отдать свои голоса 49,5 % тех, кто будет принимать участие в выборах. На втором месте расположилась политическая сила "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,5%), на третьей строчке идет "Европейская Солидарность" (7,7%). Также, судя по опросу, в Раду проходят "Батькивщина" (6,9%) и "Голос" (5,9%).

Остальные политические силы не преодолевают пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Раду.

Ранее "Апостроф" сообщал, что первым среди предлагаемых кандидатов на пост премьер-министра украинцы называют основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко.

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