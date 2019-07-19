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Досрочные выборы в Раду: как выглядит бюллетень, и какие партии попали в список

пятница, 19 июля 2019, 11:38
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В воскресенье, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы и Центральная избирательная комиссия официально представила бюллетени, которые будут использоваться для волеизъявления.

Фото презентации опубликовала пресс-служба ЦИК и ряд украинских изданий.

Отмечается, что бюллетени будут иметь 8 уровней защиты, а также изображение здания Верховной Рады. Они будут представлять собой лист 20х60 см (многомандатные округа), лист 20х20 (одномандатные) и лист 20х80 см (общие).

Всего в бюллетене будут 22 политические силы, последний – "Рух новых сил", который и был зарегистрирован последним. Голосовать "против всех" не будет возможности – такой графы в документе не будет. Также известно, что всего ЦИК изготовит 63 миллиона 611 тысяч 464 бюллетеней.

Следует отметить, что парламент девятого созыва будет насчитывать 424 депутата из-за невозможности проведения выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской области и аннексированном Крыму.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети был опубликован забавный предвыборный ролик, пародирующий народных депутатов, которые идут на выборы по мажоритарным округам на второй срок. Главную роль в ролике сыграл известный украинский актер, звезда сериала "Слуга народа" Станислав Боклан.

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