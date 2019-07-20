RU  UA  EN

суббота, 20 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

20 июля

15:10
Выборы в Раду: что делать, если вас нет в списке
14:55
Во Франции произошли массовые стычки болельщиков с полицией: видео
14:52
В соцсети показали ночные фото "веселой жизни" в Гурзуфе
14:25
В Киеве водитель "под кайфом" попал в смертельное ДТП: фото и видео момента аварии
13:58
Подарок для домохозяек: появилась необычная фотожаба на главный хит Олега Винника
13:53
Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов"
13:41
В Киеве прошла акция в годовщину гибели Шеремета: опубликованы фото и видео
13:33
Появились фото украинских героев, погибших от пуль снайпера на Донбассе
13:20
Мадонна станцевала под африканские ритмы в новом клипе
12:27
Годовщина гибели Павла Шеремета: как идет расследование резонансного убийства
11:42
ГБР завело дело против полицейских из-за обысков в 207 избирательной комиссии
11:37
В центре Киева водитель Lexus погиб в лобовом ДТП: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Выборы в Раду: что делать, если вас нет в списке

суббота, 20 июля 2019, 15:10
переглянути новину українською

Дабы не скандалить прямо на избирательном участке, не обнаружив себя в списке избирателей в день выборов, лучше заранее проверять данные на сайте Государственного реестра избирателей.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Ведь если все-таки вы не нашли себя в списке избирателей, то вы будете лишены возможности проголосовать.

На избирательном участке можно столкнуться еще с одной проблемой: в списке избиратель есть, но вот в его инициалах допущена ошибка. В этом случае ситуацию разрешить проще: проверяется место регистрации избирателя, и если все данные совпадают, то гражданин допускается к голосованию.

Далее избирателю выдают два бюллетеня. В одном представлены политические партии, в другом – кандидаты по тому мажоритарному округу, в котором вы проживаете. Для голосования необходимо в квадратике напротив названия политсилы и кандидата в депутаты поставить либо галочку, либо "плюс".

Важно помнить, что любой рисунок на бюллетене (даже зарисованный квадратик напротив партии или кандидата) или надпись (будь то ода любимой политсиле или гневная тирада ненавистному мажоритарщику) даст только один результат: бюллетень признают испорченным.

Если вы случайно испортили бюллетень, его можно заменить. Для этого напишите заявление с просьбой выдать вам новый. Но воспользоваться такой "услугой" можно только один раз.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Выборы в Раду 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы в Раду 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Украинцы выбирают новую Верховную Раду: онлайн трансляция голосования

Атака клонов: кто есть кто на самых "горячих" мажоритарных округах

Вмешательство России в выборы: у Путина есть более опасный сценарий, чем военный

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: