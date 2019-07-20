Выборы в Раду 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Принципиального отличия от организации президентских они не имеют. Единственная особенность - это два бюллетеня, с которыми избирателю придется повозиться. В день голосования граждане должны точно знать, за какую партию они хотят отдать свой голос, и кто должен представлять их округ в парламенте. Ознакомиться со всеми претендентами на кресло народного депутата можно на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). "Апостроф" же решил напомнить украинцам, что нужно делать и как себя вести на избирательном участке.

Дата и время

Выборы пройдут в воскресенье, 21 июля. Избирательные участки в Украине будут работать с 8.00 до 20.00 по киевскому времени.

Не забудьте документы

Конечно, в летний выходной день - а 21 июля в Украине будет ясная солнечная погода - маловероятно, что украинцам захочется тратить свое время на проставление галочек в бюллетенях. Но потом не стоит жаловаться, что в Раду попали "плохие" депутаты.

Поэтому достаточно заранее проверить, где находится ваш избирательный участок (адрес можно найти в приглашении на выборы или же на сайте ЦИКа), и потратить 10-15 минут из своего выходного. Ведь, как показали президентские выборы, в среднем, именно столько времени занимает выполнение гражданского долга.

Самое главное - не забыть паспорт или другой документ, который подтверждает украинское гражданство. Без него у вас не будет возможности проголосовать, даже если вы принесете приглашение.

Что делать, если вас нет в списке

Бывают случаи, когда гражданину не удается найти себя в списке избирателей в день выборов, и многие начинают скандалить непосредственно на участке. Чтобы не происходили подобные неприятные ситуации, всех избирателей призывают заранее проверять данные на сайте Государственного реестра избирателей

Если все-таки вы не нашли себя в списке избирателей, то вы будете лишены возможности проголосовать.

На избирательном участке можно столкнуться еще с одной проблемой: в списке избиратель есть, но вот в его инициалах допущена ошибка. В этом случае ситуацию разрешить проще: проверяется место регистрации избирателя, и если все данные совпадают, то гражданин допускается к голосованию.

Как голосовать

Далее избирателю выдают два бюллетеня. В одном представлены политические партии, в другом – кандидаты по тому мажоритарному округу, в котором вы проживаете. Для голосования необходимо в квадратике напротив названия политсилы и кандидата в депутаты поставить либо галочку, либо "плюс".

Важно помнить, что любой рисунок на бюллетене (даже зарисованный квадратик напротив партии или кандидата) или надпись (будь то ода любимой политсиле или гневная тирада ненавистному мажоритарщику) даст только один результат: бюллетень признают испорченным.

Если вы случайно испортили бюллетень, его можно заменить. Для этого напишите заявление с просьбой выдать вам новый. Но воспользоваться такой "услугой" можно только один раз.

Что нельзя делать на избирательном участке

- Нельзя делать селфи с бюллетенями, фотографировать их (также и снимать видео голосования), выносить за пределы избирательного участка. Иначе можно получить штраф или даже срок - до трех лет лишения свободы;

- Нельзя размахивать своим бюллетенем и показывать всем, за кого вы проголосовали. Это могут трактовать как нарушение тайны голосования;

- Нельзя в кабинку для голосования заходить с лицами, достигшими избирательного возраста (исключение только для людей с ограниченными физическими возможностями, за них это может сделать уполномоченное лицо). Впрочем, взять с собой человека, которому не исполнилось 18 лет, можно. Запрет также не распространяется на животных;

- Нельзя ни в коем случае в день голосования агитировать ни на территории избирательного участка, ни возле него. Любая агитация в день выборов запрещена, хотя многие политики этим грешат. Поэтому не рискуйте, идя на участок в футболке с символикой партии или пытаясь рассказать всем, за кого вы проголосуете. Иначе на избирательный участок вас не пропустят;

- Нельзя передавать свой избирательный бюллетень другим лицам. Также запрещено получать избирательный лист от кого-либо, кроме члена избирательной комиссии.

Важно знать

- Если в день выборов вы стали свидетелем нарушений другими избирателями, в ЦИКе рекомендуют не замалчивать этот факт, а немедленно сообщать членам участковой комиссии и полиции, чтобы они пресекали противоправные действия;

- Любой выбор должен осуществляться осознанно и без давления. Если вас пытаются подкупить - также обратитесь в полицию. Выборы - это проявление демократии. Каждый избиратель сам решает, за кого он хочет отдать свой голос.