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Как украинцы голосуют на выборах в Раду на Донбассе: фото и видео

воскресенье, 21 июля 2019, 17:33
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В воскресенье, 21 июля, в Донецкой и Луганской областях идет голосование на парламентских выборах в Верховную Раду Украины.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Фото и видео избирательного процесса публикует "Цензор. НЕТ".

По словам журналиста Михаила Ухмана, в селе Первомайское Донецкой области, граничащем с поселком Пески, открыты два участка: один - в местной школе, другой - в здании дома культуры.

Отмечается, что там голосуют переселенцы из поселка Пески, местные жители и военные. Последние получают на руки только один бюллетень, со списками партий. За кандидатов-мажоритарщиков, они не голосуют.

Некоторые из бойцов рассказывают, что приехали голосовать прямо из окопов. Многие не хотят общаться на камеру.

Местные жители голосуют не очень активно, те, кто соглашаются говорить на камеру, признают, что не знают, что их ждет после выборов.

Как сообщал "Апостроф", ранее отношение украинцев к кандидатам, которые баллотируются в Раду, показали жесткой фотожабой.

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Голосование президента на внеочоередных выборах в верховную раду

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