Как украинцы относятся к участникам выборов в Раду: появилась жесткая фотожаба

21 июля в Украине проходят внеочередные выборы в парламент и эта тема является главной для обсуждения среди украинцев.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Так, в сети показали очередную карикатуру на тему выборов в Верховную Раду.

Снимок был опубликован в Telegram-канале "Министерство П".

Напомним, что еще до начала голосования на одном из участковых избирательных комиссий Донецкой области волеизъявление завершилось, так и не начавшись.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Юлия Тимошенко вместе с мужем Александром отдала свой голос на избирательном участке в киевском лицее "Подол".

Также отмечалось, что в на избирательном участке, где будет проходить голосование для граждан Украины, были испорчены все бюллетени.