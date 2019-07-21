​Завезли боевиков с оружием: стало известно о подготовке бойни на выборах под Черниговом

В сети появилась информация, что на одном из избирательных участков в Черниговской области ожидаются вооруженные столкновения.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Об этом сообщают в Telegram-канале "Шаурма Зеленского".

Масштабный конфликт может начаться в селе Корюковка Черниговской области (ОВК № 207). Отмечают, что двое кандидатов стянули к избирательному участку несколько сотен боевиков с оружием.

"Полиция перекинула туда крупные силы, пытается их разоружить и выдворить за пределы пгт. Вопрос на контроле министра. Прошлые выборы на этом округе закончились стрельбой и десятками раненых", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 21 июля в Украине проходят внеочередные выборы в парламент и эта тема является главной для обсуждения среди украинцев.