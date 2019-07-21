На выборах Раду зафиксированы первые нарушения: фото и видео

В воскресенье, 21 июля, в Украине зафиксировали первые нарушения на парламентских выборах.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Об этом сообщает ресурс "Опора".

Так, в Донецкой области неизвестный позвонил на линию полиции и заявил, что в поселке Зайцево (избирательный округ №51) заминировано КПВВ "Майорское". Однако после проверки взрывоопасных предметов не обнаружили.

А в городе Коростышев Житомирской области на участке №180448 (ОВО №66) в одну кабинку зашли сразу два избирателя и проголосовали.

"На участке не хватает 3 кабинок для голосования и 3 больших ящиков. В помещении образовалась очередь из избирателей. К одной кабинки сразу вдвоем зашли мужчина и женщина и проголосовали. Председатель комиссии сделала им замечание", - рассказала наблюдательница.

Причина этого аварийное состояние здание, где проходят выборы.

В Хмельницкой области на избирательном участке №681305 в селе Корначовка Ярмолинецкого района работник выдала женщине бюллетень без предъявления паспорта. Женщина проголосовала, бросила бюллетень в урну и ушла домой.

Также в Черниговской области не открылись вовремя (по состоянию на 09:30) четыре избирательных участка в избирательном округе № 207 (№740376, №740375, №740370 и № 40370). Две из них передают документы в связи с заменами в составе комиссии, которые окружная комиссия провела накануне. Еще один участок в том же округе (№ 740389) открылась после девяти утра.

А в Полтавской области наблюдатели массово фиксируют проблемы с несоответствием количества ящиков для голосования. Также на некоторых участках недостаточное количество бюллетеней для голосования.

Недостаток ящиков для голосования заметили и в Винницкой области.

Такая же ситуация наблюдается в Житомирской области. Там фиксируют недостачу кабинок для голосования.

Кроме того, на избирательном участке №560055 в селе Балаховичи Владимирецкого района Ровенской области избиратель получил бюллетени для голосования без паспорта, предъявив водительские права. На замечание наблюдателя председатель избирательной комиссии ответила, что больше такого не повторится.

В Херсоне на избирательном участке № 650783 избиратель-жерналист спрятал один из бюллетеней в карман, а когда это заметили члены комиссии и наблюдатели, быстро бросил его в ящик.

В то же время спикер Национальной полиции Ярослав Тракало в Facebook заявил, что в городе Бахмут Донецкой области пытались фальсифицировать результаты выборов.

"Задолго до начала голосования в одной из участковых избирательных комиссий Донецкой области народное волеизъявление фактически уже завершилось, так и не начавшись. В школе города Бахмут, где расположена 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-"победителя" или "правильное" название партии", - отметил он.

Согласно данным Тракало, когда на место прибыла полиция, члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами с целью скрыть следы преступления. Правоохранители по приезду изъяли 85 незаполненных протоколов о подсчете голосов, которые уже были подписаны членами участковой избирательной комиссии.

А ветеран АТОАлександр Погребинский написал в Facebook, что ему пришла информация от наблюдателя на выборах:

"Участок 800831, Киев, наблюдатель от Пуртов пришел с оружием (с разрешениями, полиция проверяла), комиссия допустила".

Как сообщал "Апостроф", дабы не скандалить прямо на избирательном участке, не обнаружив себя в списке избирателей в день выборов, лучше заранее проверять данные на сайте Государственного реестра избирателей.