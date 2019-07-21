Не расслабляйтесь: Зеленский намекнул на новые выборы и обратился к Вакарчуку

Президент Украины Владимир Зеленский после объявления предварительных результатов экзитполов по выборам в Верховную Раду заявил, что его команде "можно расслабиться", однако не в отношении местных выборов.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Об этом он сказал выступая в избирательном штабе партии "Слуга народа".

"Это (результат на выборах – ред.) не просто большое доверие – это большая ответственность. Мы не подведем украинцев. Главные приоритеты для нас, как и для каждого украинца, – прекращение войны, возвращения наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается в Украине. Я думаю, что все те законодательные инициативы, которые мы обещали украинцам, обязательно сделаем. Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно, потому что завтра утром надо работать. Относительно местных выборов - не расслабляйтесь", – заявил Зеленский.

Кроме того, в своем выступлении президент также сообщил, что приглашает лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новой Раде

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее сам Вакарчук рассказал о том, с кем готов войти в коалицию в Верховной Раде.