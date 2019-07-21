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Появилась реакция Зеленского на гибель бойцов ВСУ в день выборов

воскресенье, 21 июля 2019, 13:25
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на известие о том, что 21 июля на востоке Украины погибли два военнослужащих.

Глава государства отметил, что у него не было информации об обстрелах после начала перемирия.

"Перемирие должно было начаться в полночь. Мне докладывали: выстрелов не было. Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за мины", - сказал он.

Президент добавил, что по факту гибели солдат началось расследование.

Он выразил надежду, что на Донбассе ситуация будет стабильно после объявления перемирия.

Напомним, что оба солдата погибли в районе Щастья. Еще двое военных получили травмы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Донбассе ликвидировали 36-летнего боевика Александра Лантратова.

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