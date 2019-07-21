RU  UA  EN

воскресенье, 21 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

21 июля

20:10
У Зеленского сделали интересное заявление о коалиции
20:05
Английские топ-клубы хотят купить одного из лидеров "Динамо"
20:00
Результаты экзит-пола: кто проходит в новую Раду
19:41
Как бойцы ВСУ голосовали на выборах в Раду: видео с Донбасса
19:26
В Киеве устроили телефонную провокацию на одном из округов
19:20
Красиво и без людей: в сети на фото показали "разгар" сезона в Крыму
18:56
В России резко отреагировали на смерть президента Туркменистана
18:38
Канапе с салом и "терки" со СМИ: что происходит в штабе Порошенко, фото
18:32
Учись, Бабченко: сеть взорвало видео со "смертельным" припадком на выборах в Киеве
18:05
Вакарчук озвучил планы "Голоса" в случае непопадания в Раду
18:00
"Динамо" опозорилось в матче с дебютантом чемпионата Украины
17:56
Жара отступает: синоптик предупредила о погодных проделках
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского сделали интересное заявление о коалиции

воскресенье, 21 июля 2019, 20:10
переглянути новину українською

Коалиционное соглашение для создания парламентского большинства с участием партии "Слуга народа" в новом созыве Верховной Рады готово на 70%.

Об этом журналистам "Громадского" рассказал Давид Арахамия, четвертый номер в списке партии.

"Коалиционное соглашение нарабатывается, драфт готов где-то на 70% — когда мы определим, кто будет коалиционными партнерами, будем вместе дорабатывать", — сказал он.

По его словам, первый пункт в соглашении — вопросы обороны и агрессия России, второе — дерегуляция для бизнеса.

"Думаю, что будем голосовать за продолжение так называемого закона о спецстатусе Донецкой и Луганской областей — потому что президентом определен как приоритет развитие этих территорий, а этот закон предусматривает упрощенную процедуру", — сказал Арахамия.

"Впервые за последние два года началось хоть какое-то движение по разведению. Многие военные говорят, что чисто военным методом мы войну не можем завершить. Нужно сочетать политическое давление, военное — развитие армии, экономическую безопасность. Я считаю, что в этой зоне должно быть много предприятий из Германии, Китая, Франции — тогда большие деньги всегда найдут способ как достичь мира. Должны дать им любые льготы, преимущества, нечто вроде свободной экономической зоны", — добавил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что если его политическая сила не попадет в парламент, то они начнут подготовку к местным выборам, в которых собираются принять участие.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочоередных выборах в верховную раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинцы выбирают новую Верховную Раду: онлайн трансляция голосования

Выборы в Раду 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Атака клонов: кто есть кто на самых "горячих" мажоритарных округах

Вмешательство России в выборы: у Путина есть более опасный сценарий, чем военный

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: