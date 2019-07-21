У Зеленского сделали интересное заявление о коалиции

Коалиционное соглашение для создания парламентского большинства с участием партии "Слуга народа" в новом созыве Верховной Рады готово на 70%.

Об этом журналистам "Громадского" рассказал Давид Арахамия, четвертый номер в списке партии.

"Коалиционное соглашение нарабатывается, драфт готов где-то на 70% — когда мы определим, кто будет коалиционными партнерами, будем вместе дорабатывать", — сказал он.

По его словам, первый пункт в соглашении — вопросы обороны и агрессия России, второе — дерегуляция для бизнеса.

"Думаю, что будем голосовать за продолжение так называемого закона о спецстатусе Донецкой и Луганской областей — потому что президентом определен как приоритет развитие этих территорий, а этот закон предусматривает упрощенную процедуру", — сказал Арахамия.

"Впервые за последние два года началось хоть какое-то движение по разведению. Многие военные говорят, что чисто военным методом мы войну не можем завершить. Нужно сочетать политическое давление, военное — развитие армии, экономическую безопасность. Я считаю, что в этой зоне должно быть много предприятий из Германии, Китая, Франции — тогда большие деньги всегда найдут способ как достичь мира. Должны дать им любые льготы, преимущества, нечто вроде свободной экономической зоны", — добавил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что если его политическая сила не попадет в парламент, то они начнут подготовку к местным выборам, в которых собираются принять участие.