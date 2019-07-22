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ЦИК завершила подсчет голосов на заграничных избирательных участках: результаты
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ЦИК завершила подсчет голосов на заграничных избирательных участках: результаты

понедельник, 22 июля 2019, 10:08
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В понедельник, 22 июня, ЦИК завершила подсчет голосов на заграничных избирательных участках на выборах в Верховную Раду.

Соответствующие результаты опубликованы на сайте Центризбиркома.

Так, на первом месте оказалась партия "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко, набрав 29,55% голосов избирателей, на втором – "Слуга народа" с 28,13% голосов, на третьем – политическая партия "Голос" Святослава Вакарчука. За нее свои симпатии отдали 9,67% от общего числа избирателей. Четвертую строчку в рейтинге заняла "Партия Шария" – 4,41% голосов. Пятерку лидеров замыкает "Всеукраинское объединение "Свобода". За него свои голоса отдали 4,25% избирателей.

Подробнее о результатах парламентских выборов, читайте в материале "Апострофа": Будет темная лошадка: Зеленский никому премьера не отдаст.

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