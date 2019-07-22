Будет темная лошадка: Зеленский никому премьера не отдаст

Досрочные парламентские выборы сенсаций не преподнесли. Главный вопрос на сегодня - получит ли "Слуга народа" однопартийное большинство и с кем президентская сила будет формировать коалицию. Что касается премьерского кресла, то "Слуга народа" никому его не отдаст. Такое мнение высказал "Апострофу" политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

Итог выборов

Результат последнего экзит-пола практически отражает реальную картину выборов. Да, может быть погрешность в полтора-два процента. Но вряд ли это позволит тому же Смешко зайти в Раду. Там мы увидим те пять партий, которые проходят по результатам экзит-полов.

Главный итог - пятерка лидеров, о которой говорилось все эти месяцы, такой и осталась. Может быть, немного изменились пропорции, но, например, "Слуга народа" взяла свой результат - им прогнозировали между 42 и 48 процентами, а они получают 44.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - здесь ждали даже больше, чем они получат. Если смотреть по внутренним экзит-полам партии, то у них было 18%. Это означает, что их основной электорат (пенсионеры) пошел голосовать с утра, а молодежь подтянулась к вечеру и отдала свои симпатии тому же "Голосу" и так далее.

Выросла поддержка у "Европейской солидарности". Если недели две тому у них было проседание, то на выборах они показывают неплохой результат. Они немножко добрали на теме реванша.

"Батькивщина" взяла голоса своим ядерным электоратом, а привлечь кого-то нового им не удалось.

Что касается "Голоса", то они рассчитывали на большее, но главное - что партия проходит в Раду.

Однопартийное большинство

Шанс у "Слуги народа" на однопартийное большинство, конечно же, есть. По партийной квоте они получат 125-130 голосов. И теперь главное - мажоритарка.

Меня удивило, что, по предварительной информации, они взяли Киев. Это показательно и много о чем говорит. Если на протяжении кампании я думал, что они затянут около 50 мажоритарщиков, то сейчас они могут рассчитывать на значительно большее количество.

Плюс, нужно понимать, что в пропрезидентское большинство могут войти беспартийные депутаты. Поэтому большинство "Слуги народа" вполне возможно.

Коалиция и оппозиция

При любых раскладах, в оппозиции будут "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". Они уже начали этот процесс и будут его продолжать. Что касается "Батькивщины" и "Голоса", то здесь все ситуативно - они могут стать конструктивной оппозицией. Но их оппозиционный настрой может быть разной степени и взглядов - где-то они будуть критиковать, а где-то подставят им плечо.

Но если говорить о коалиции, то "Слуге народу" в любом случае нужна еще одна фракция. Даже если они добьются (результата) 226 и больше - это будет слабая коалиция, поскольку президентской силе для реальных изменений и реализации их адженды нужно 300 голосов. То есть нужно привлекать других, чего они делать не хотят. Здесь единственно-реальный вариант - коалиция с "Голосом". Но и здесь они вряд ли получат 300+.

Премьер-министр

"Слуга народа" никому не отдаст премьерство, тем более с таким результатом. Даже если они не наберут большинства, то премьер все равно будет от их силы.

Первая партия, с кем они будут вести переговоры - "Голос". Но никто не даст Вакарчуку премьера.

Если "Голос" откажется, тогда они будут вынуждены обратиться к "Батькивщине". А там одна задача - премьерство Тимошенко. Но "Слуга народа" на это не пойдет. Они сделают все возможное, чтобы привлечь в большинство беспартийных депутатов или тот же "Голос". Тем более, для такой молодой партии участие в коалиции будет очень престижно.

В любом случае, "Слуга народа" премьерство не отдаст. Это будет человек вне партии, которого раньше даже не рассматривали как политика. Ждем менеджера-экономиста, как говорил Зеленский после объявления результатов экзит-пола. Скажем так, будет "темная лошадка".