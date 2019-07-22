Выборы в Раду установили печальный антирекорд: озвучены цифры

21 июля явка на выборы в Верховную Раду Украины побила исторический антирекорд.

Об этом сообщают на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Так, явка на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 21 июля 20:00 составила лишь 49,8%. Отмечают, что это самый низкий показатель за всю историю выборов в Раду в Украине.

Наиболее активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году. Тогда явка составила 75,6%.

"Наши наблюдатели работают на репрезентативном количестве участков. Окончательная явка по нашим данным составила 49,3%. Погрешность - 0,6%", - сказал аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев.

Как сообщал "Апостроф", центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 94,11% протоколов на заграничных избирательных участках - наибольшую поддержку избирателей получила партия "Слуга народа".