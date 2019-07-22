Запугивание и террор: в России в лучших традициях высказались по выборам в Украине

В России считают, что результаты выборов в Украине показали, что народ устал от политики запугивания и террора.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, пишут пропагандисты из "РИА Новости".

"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Группировка экстремистов из "Свободы" и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент. Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора", - отметили российские дипломаты.

Также в МИД РФ отметили, что, судя по официальным заявлениям, "парламентские выборы в Украине прошли спокойно, без серьезных эксцессов".

"Вместе с тем окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека", - добавили в МИД.

Как сообщал "Апостроф", по предварительным результатам выборов в Раду партия "Слуга народа" сможет создать однопартийное большинство.