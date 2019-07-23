Новый цирк приехал: самые яркие фотожабы на выборы в Верховную Раду

Результаты внеочередных выборов в Верховную Раду Украины вызвали у украинцев разную реакцию, в том числе и волну шуток по поводу нового состава парламента.

Множество фотожаб посвящено как новоприбывшим народным депутатам, так и старожилам парламента, которые на этих выборах потерпели поражение. В частности, особо "скучать" будут соцсети за лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко и братом Михаила Добкина, Дмитрием.

Также много шутят о результате Надежды Савченко, которая на своем округе на Донбассе получила всего восемь голосов.

Досталось также и "Партии Шария", которая на этих выборах благодаря своему результату получает государственное финансирование.

Есть шутки и на более общие темы.

Напомним, подробнее о результатах внеочередных выборов в Верховную Раду читайте в материале "Апострофа": Однопартийное большинство в Раде: первые итоги выборов, фото и видео.