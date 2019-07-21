А сзади кто? Фото Зеленского без жены развеселило сеть

Фото президента Украины Владимира Зеленского без жены, но с главой Офиса президента (ОПУ) Андреем Богданом, сделанное в штабе партии "Слуга народа" в день парламентских выборов, 21 июля, развеселило сеть.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Соответствующий снимок на своей странице в Facebook обнародовал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

"А сзади кто?" – поинтересовался один из пользователей сети, что и стало поводом для шуток.

Между тем, сам Богдан показал еще одно фото с Зеленским, которое тоже активно комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский после объявления предварительных результатов экзит-полов по выборам в Верховную Раду заявил, что его команде "можно расслабиться", однако не в отношении местных выборов.

Также у Зеленского сделали интересное заявление о коалиции.