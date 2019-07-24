На избирательном округе под Черниговом произошли стычки с "титушками": фото

В окружной избирательной комиссии 207 округа, в Корюковке, под Черниговом произошло ЧП с участием полиции и неизвестных, которые пытались вывести из помещения главу комиссии.

Об этом сообщает UA Чернигов.

По словам кандидата в нардепы по этому округу Максима Зуева, который лидирует по округу, около десяти часов вечера в помещение комиссии зашли неизвестные люди спортивного телосложения с удостоверениями журналистов. Они пытались вывести главу комиссии Анну Преснякову из помещения. Но им помешала полиция.

При этом, Зуев предполагает, это главу комиссии пытались вывести из помещения, чтобы сорвать подсчет голосов, ведь из-за при отсутствия Анны Пресняковой терялся бы кворум.

"Таким образом пытаются не допустить моей победы на выборах", - уверен Зуев.

По последним данным ЦИК, между Игорем Рыбаковым, который в парламентской гонке по округу идет вторым, и лидером, Максимом Зуевым разрыв составляет 347 голосов.

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