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Работа няней и роман с членом ОИК: сеть взбудоражила биография кандидата от партии Зеленского

четверг, 25 июля 2019, 23:47
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Украинцы бурно обсуждают скандальную биографию кандидата от партии действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Татьяны Грищенко.

О ней в подробностях рассказала Nina Boich в Facebook.

"Знакомьтесь. Типичный депутат Верховной Рады от правящей партии - Татьяна Грищенко. Образование - среднее, безработная, до этого работала няней в богатой семье, налоги не платила", - написала она.

Но и это, оказывается, не самое печальное. Так, по данным ІНФОТАБ, Грищенко застукали за страстными поцелуями с сотрудником ОИК 66-го мажоритарного округа (Житомирская область), по которому она баллотировалась в Верховную Раду.

Помимо этого, она обескуражила еще и тем, что в интервью журналистам отличилась незнанием о существовании боевиков на Донбассе.

В сети тут же стали комментировать скандал.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция ЦИК на скандал вокруг паспортов кандидата от "Слуги народа".

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