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Появилась пародия на скандальный ролик со сбитым фурой Зеленским

пятница, 12 апреля 2019, 10:03

В сети опубликовали пародию на ролик, где фура сбила кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Видео разместили на странице "Бойкот Партии Регионов" в Facebook.

Ранее на официальном канале проекта "Європейське майбутнє України" в Telegram и Viber опубликовали ролик, на котором грузовик сбил Зеленского. Само видео было смонтировано на основе настоящего рекламного ролика шоумена.

Напомним, после такой публикации полицейские обязались проверить возможное наличие угрозы жизни или здоровью кандидату.

Тем временем в сети опубликовали пародию на ролик и подписали ее: "Теперь Аваков доволен?".

Как в сети обыграли ситуацию с подготовкой к дебатам между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов с помощью "переозвучки" эпизода фильма Люка Бессона "Пятый элемент".

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