ЦИК завершила подсчет голосов: кто выиграл выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия утром 25 июля завершила подсчет голосов на выборах в Верховную Раду.
Результаты голосования опубликованы на сайте ЦИК.
Согласно официальным данным, больше всего голосов набрала партия "Слуга народа" - 43,16% (6 307 097 голосов).
Минимальный 5%-ный проходной барьер также прошли партии:
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% (1 908 087 голосов);
ВО "Батьківщина" - 8,18% (1 196 258 голосов);
"Европейская солидарность" - 8,10%(1 184 475;
"Голос" - 5,82% (851 669 голосов).
Всего на парламентских выборах проголосовало 49.84% из общего числа избирателей. Максимальная явка - в Черниговской области (54,8%), минимальная - в Закарпатской (41,16%).Читайте также материал на "Апострофе": "Сценарий ЗЭН": Путин получил в Украине то, что желал, но Зеленский может все исправить.