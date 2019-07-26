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Взяли самый вредный опыт: в России "зеленую" Раду сравнили с путинской Госдумой

пятница, 26 июля 2019, 10:54
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Российский финансист и блогер Слава Рабинович рассказал, что набрав в Верховную Раду далеких от политики людей, Украина переняла от России самый худший опыт.

Такое мнение он высказал в колонке на "Апострофе".

"Появление большого количества далеких от политики людей в Раде напоминает мне то, что "ближе к нашему дому", так сказать. В свое время, когда создавалась "Единая Россия" и даже Дума, туда протащили всяких персонажей, которые в нормальной стране, в нормальном мире не могли бы подойти к спискам кандидатов, не говоря о том, чтобы выиграть выборы в парламент. Например, борец Александр Карелин – он до сих пор сидит в Думе. И бог знает, кого там нет. Получается, что в этом смысле Украина отстала от России на 20 лет и взяла самый идиотский вредоносный российский опыт. Мне очень грустно от этого, потому что это снижает вероятность успешного развития Украины. Это для прогрессивной части российских граждан является катастрофическим сценарием, победой Путина и проигрышем всех нормальных людей в России", - говорит он.

По его словам, сформировав в парламенте большинство своих однодумцев, Зеленский взял на себя полную ответственность за все то, что сделает за время своего президентского срока.

"Зеленский пользуется презумпцией доверия, чтобы провести те необходимые реформы, которые не успел или не смог провести Петр Порошенко. Все инструменты для этого у него есть. Есть власть с уникальным мандатом от украинского народа почти в ¾ всех голосов. Есть большинство в парламенте, и это первый раз за всю историю Украины, когда президент, избранный на свободных, честных, справедливых, демократических выборах, имеет демократический контроль в законодательном органе. Но таким образом президент Зеленский взял на себя фактически единоличную ответственность за все то, что он сделает или не сделает в течение своего президентского срока. Давайте предположим, что содержание сериала "Слуга народа" – это и есть предвыборные обещания Зеленского. В таком случае украинский народ в своем большинстве хочет, чтобы он выполнял свои обещания. Ввиду того, что у Зеленского не было конкретной президентской программы – исполнял то, что, как ему казалось, думают люди. То, что, можно назвать английским словом perception (восприятие, – "Апостроф")", - пояснил эксперт.

Подробнее об опасности прохождения в Верховную Раду некомпетентных депутатов, читайте в материале "Апострофа": "Сценарий ЗЭН": Путин получил в Украине то, что желал, но Зеленский может все справить.

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