Суд принял решение по спорному округу, где победил кандидат от партии Порошенко

Львовский окружной административный суд принял решение пересчитать голоса на 6 участках 119 мажоритарного округа с центром в городе Броды, Львовской области.

Об этом сообщает "Бусский медиа портал".

Суд рассматривал иск кандидата от "Слуги народа" по 119 округу Ореста Кавецкого и другого кандидата по этому же округу, самовыдвиженца Виталия Кравчука.

Административный иск удовлетворен частично, в частности признана противоправной бездеятельность ОИК округа №119 по реагированию на нарушения избирательного законодательства во время подсчета голосов избирателей, а также признан противоправным и был отменен протокол ОИК об итогах голосования в округе №119.

Окружную избирательную комиссию округа №119 обязали провести повторный подсчет голосов на избирательных участках № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673.

Отметим, до решения суда по результатам подсчета голосов на округе победу одерживал кандидат от партии "Европейская Солидарность" Михаил Бондарь.

В "ЕС" заявили, что пересчет голосов на округе "абсолютно безосновательный", а также обвинили Ореста Кавецкого в том, что он якобы является членом семьи партнеров одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Напомним, подробнее о скандалах на избирательных округах читайте в материале "Апострофа": Выборы по правилам и без: главные скандалы на мажоритарных округах.