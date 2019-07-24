Выборы по правилам и без: главные скандалы на мажоритарных округах

Несмотря на то, что выборы в Украине состоялись 21 июля, три дня спустя на некоторых округах все еще горят баталии за каждый голос. Поскольку проигравшие, отказываются признавать свое поражение, в ход идут полиция, спецназ и "титушки".

"Апостроф" рассказывает о самых горячих точках на карте досрочных выборов в Верховную Раду.

Самой горячей ситуация была на округе 64. Туда уже 22 июля отправили вертолет со спецназом. Вероятно, это именно та причина, по которой ситуацию удалось погасить в самом начале.

Сейчас результаты на округе подбиты. Победил нардеп-самовидвиженец Владимир Арешонков, обошедший и "Слугу народа" Вячеслава Сигачева и бывалого нардепа Сергея Пашинского.

Еще одну группу спецназа Нацполиции 23 июля отправили в округ 50. Там в процессе подсчета голосов стало понятно, что победителя и проигравшего разделяет слишком малое количество голосов. Под облизбиркомом внезапно появились группы людей, которые поставили палатки и сложили шины. Работу ОИК сорвали, однако сам факт прибытия спецназа успокоил горячие головы. В результате ОИК таки завершил подсчет голосов, признав победу кандидата от "Оппоблока" Руслана Требушкина. Его отрыв от занявшего второе место Андрея Аксенова составил 0,32% или 206 голосов.

Еще одна горячая точка – округ 105 в городе Счастье Луганской области. Полиция уже на месте и обеспечивает проведение пересчета голосов. Один из членов ОИК якобы заявил полиции, что в ЦИК передали результаты голосования, несмотря на то, что обработка протоколов не проводилась. Интересно, что разговоры о необходимости пересчета голосов возникли после того, как стало понятно: победителем округа стала кандидат от "Оппоблока" Виктория Гриб, а вот проигравшим … кандидат от главного конкурента "Оппоблока" – партии ОПЗЖ Сергей Медведчук, брат того самого Виктора Медведчука. Ситуация пока под контролем. ОИК пересчитывает голоса.

Мини-конфликт возник на округе 118 во Львове, где сошелся завсегдатай ВР Богдан Дубневич с кандидатом от "Голоса" Галиной Васильченко. Кто знает, как бы все развивалось, если бы Святослав Вакарчук не выступил с заявлением о том, что победу его кандидатки пытаются украсть. Зависшая комиссия внезапно возобновила подсчет голосов, а Дубневич даже признал свое поражение. Обошлось без вездесущего спецназа.

Несмотря на установление победителя, еще одна кризисная ситуация намечается на 69 округе, где "Слуга народа" Эдгар Токар проиграл 1,34% политику со стажем Виктору Балоге. При этом изначально подсчет голосов шел в пользу "слуги", но Балога сумел "рвануть". В партии же уверены, что на округе были фальсификации, и будут требовать пересчета. Сам Балога вроде и не против, но ставит условия. Голоса должны пересчитать по всему округу, а вердикт должна вынести комиссия, а не суд. Мол, в Украине те еще суды.

Совсем горячо на округе 207 в городе Крюковка под Черниговом. На место уже прибыли и полиция и "титушки", которые пытались увести с рабочего места главу ОИК. Полиции удалось отбить важную работницу, однако работа комиссии все еще в затруднительном состоянии. Сейчас на округе подсчитано 96,01% голосов: лидирует "Слуга народа" Максим Зуев, вторым идет самовыдвиженец Игорь Рыбаков, голосовавший за одиозные "диктаторские законы 16 января". Разрыв между ними всего ничего – 0,54%. Зуев считает, что его победу пытаются украсть.

Не горячо, но весьма весело обстояли дела на 51 округе в Донецкой области, который является самым маленьким в Украине. Во-первых, там просто эпично пролетела Надежда Савченко (а после и вовсе психанула), конвертировавшая свой рейтинг аж в 8 (!!!) голосов. Победил же на округе самовыдвиженец Александр Ковалев. При этом, его победу комиссия якобы оттягивала как могла.

Отметим, что Ковалева подозревали в том, что в 2014 году он способствовал бегству бойцов "Беркута" после бойни на Евромайдане в Киеве. Также в ГПУ считали, что он прятал оружие, которое было использовано "Беркутом". Вместе с тем, ЦИК признала Ковалева победителем. Для прохода в Раду ему хватило 220 голосов. Из 3133 избирателей, внесенных в списки, на выборы пришли всего 837 человек.

Не хотел сдаваться без боя и Сергей Кивалов, боровшийся за место в Раде на округе 135 в Одессе. В частности, ОИК устроила технический перерыв, который длился неприлично долго из-за отсутствия нескольких членов комиссии. В конце концов голоса таки досчитали, а Кивалов признал свое поражение. В итоге победил "Слуга народа" Алексей Леонов с перевесом 8,58% голосов.

Отказывался признать поражение на округе 94 в Киевской области и нардеп от БПП Игорь Кононенко, проигравший в результате телеведущему Александру Дубинскому от "Слуги народа" с отставанием в 28%. В частности, пока в дело не вмешалась полиция, ОИК никак не могла доставить бюллетени в Киев. Пришлось вызывать спецназ …

Серьезный конфликт также полыхает на 210 округе. Там, по информации местных СМИ, самовыдвиженец Сергей Коровченко устроил "ад" в ОИК, сорвав работу комиссии. Зато утром 24 июня в ЦИК поступила информация о том, что Коровченко на выборах победил. Вместе с тем, журналисты утверждают, что ЦИК обнародовала результаты несмотря на отсутствие данных с 11 участков. Разница между Коровченко и Борисом Приходько, который, по данным ЦИК, проиграл выборы - 0,19%. Местные СМИ прогнозируют, если подсчёт все же будет честным, победу одержит Приходько.