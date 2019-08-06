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ЦИК не смогла установить официальные итоги выборов в Раду: что произошло

вторник, 06 августа 2019, 00:07
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Центральная избирательная комиссия не смогла подвести окончательные итоги парламентских выборов в Украине, тем самым нарушив законодательство.

Об этом сообщает ТСН.

Центральная избирательная комиссия до 24:00 5 августа, как того требует законодательство, не смогла признать избранными оставшихся восемь народных депутатов по одномандатным округам. Этому помешали большое количество фактов фальсификаций и судебных разбирательств.

В работе ЦИК на данный момент объявлен перерыв. Ее следующее заседание состоится во вторник, 6 августа.

Как известно, по закону ЦИК должна установить результаты выборов в Верховную Раду не позднее, чем на 15 день со дня голосования.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, во сколько партиям обошелся один голос на выборах.

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