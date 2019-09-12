Роспуск ЦИК: появились подробности о новом составе комиссии

Стало известно, каким образом будут делить места в новой Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы с начала работы этой Рады и во время работы подготовительной группы исповедовали квотный принцип. Он действовал при распределении комитетов, руководящих должностей в комитетах. Думаю, мы предложим коллегам так же квотный принцип, соответственно, тогда будем определяться по арифметике", - цитирует издание слова первого замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

В частности, стало известно, какое количество мест в новом состав ЦИК займут делегированные "Слугой народа" кандидаты. Он напомнил, что, согласно процедуре, в случае увольнения всех членов ЦИК на протяжении трех дней депутатские фракции должны направить президенту свои предложения по кандидатурам.

"Что дальше делать с этими предложениями, если их будет, например, 30, а мест 17? Наверное, будем рейтинговое голосование по каждой кандидатуре устраивать. Будем далее с этим разбираться", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ЦИК резко отреагировали на представление Зеленского о роспуске комиссии.