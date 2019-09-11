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Под угрозой результаты выборов: в ЦИК резко отреагировали на представление Зеленского о роспуске комиссии

среда, 11 сентября 2019, 23:17
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В Центральной избирательной комиссии жестко отреагировали на инициативу президента Украины Владимира Зеленского уволить всех ее членов, напомнив об одном важном обстоятельстве.

Об этом говорится в соответствующем заявлении ЦИК в Facebook.

"В связи с началом процедуры прекращения полномочий состава Центральной избирательной комиссии и во избежание ситуации, которая поставит под угрозу установления легитимных и законных результатов выборов, по состоянию на 11 сентября ЦИК вынуждена отложить начало повторного подсчета голосов во исполнение решения суда по делу № 9901/486/19", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее стало известно, когда Рада распустит ЦИК и что будет дальше.

Подробнее о скандалах на избирательных округах читайте в материале "Апострофа": Выборы по правилам и без: главные скандалы на мажоритарных округах.

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Выборы по правилам и без: главные скандалы на мажоритарных округах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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