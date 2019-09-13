Зеленский высказался об идее местных выборов на захваченном Донбассе

В пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на оккупированных территориях Донбасса могут проводиться только после вывода оттуда российских войск и в рамках украинского законодательства.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Так, отвечая на вопрос о том, будут ли проведены выборы на Донбассе после демилитаризации региона со стороны РФ, Зеленский заявил: "Да. А что, может быть по-другому?"

Он добавил, что сначала Украина будет договариваться о продолжении обмена удерживаемыми лицами и поэтапном разведении войск у линии разграничения.

"Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. Только после этого можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях… Остальные детали и сроки я не могу с вами сейчас обсуждать ", - пояснил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент страны-агрессора РФ Владимир Путин потребовал от Украины выполнить ряд действий перед встречей в "нормандском формате" по обсуждению урегулирования на Донбассе.