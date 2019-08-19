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Путин назвал условия для переговоров по Донбассу

понедельник, 19 августа 2019, 23:31
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Президент России Владимир Путин потребовал от Украины выполнить ряд действий перед встречей в "нормандском формате".

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Я действительно считал и сейчас считаю, что любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должна приводить к конкретным результатам. На мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше", - сказал Путин.

"Например, в 2016 году мы пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено и нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Германии Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, пошли на этот компромисс", - рассказал Путин.

Он добавил, что компромисс заключался в том, чтобы закон был имплементирован на временной основе в день голосования на местных выборах в Украине, а на постоянной основе - после подведения итогов и подтверждения результатов выборов структурами ОБСЕ.

"Надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. То же самое касается других вопросов, например, вопроса, связанного с амнистией. Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться", - сказал Путин.

Напомним, подробнее о планах Путина по Украине читайте в материале "Апострофа": В Кремле "подгорает": у Путина есть два сценария решения украинского вопроса.

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