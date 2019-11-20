Могут быть и раньше: названа вероятная дата новых выборов в Украине

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине вероятно пройдут осенью 2020 года, однако на отдельных территориях это может состояться раньше.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Укринформ".

Разумков в ходе своей рабочей поездки в Запорожье заявил, что местные выборы должны проходить после того, как закончится реформа децентрализации, а также после принятия избирательного кодекса.

"Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорей всего, осень. Но не исключаю тот факт, что по отдельным территориям выборы могут быть и раньше", - сказал Разумков.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал, как будут проходить местные выборы в оккупированных районах Донбасса.