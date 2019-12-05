Непонятные движения: почему "слуги народа" затормозили новый Избирательный кодекс

Верховная Рада отложила рассмотрение проекта Избирательного кодекса (ИК) в связи с тем, что его принятие повлекло бы за собой нарушение регламента ВР, что дало бы повод Конституционному суду заблокировать кодекс. Как готовился ИК и когда он поступит на рассмотрение, узнавал "Апостроф".

В четверг, 5 декабря, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков принял решение не ставить на рассмотрение проект Избирательного кодекса, подготовленный с замечаниями президента. Документ стоял первым пунктом в повестке дня.

"Последние материалы по Избирательному кодексу поступили поздно. Поэтому предлагается отложить его рассмотрение", – заявил Разумков.

Перед этим, по требованию фракций "Батькивщина" и "Голос", спикер объявлял перерыв в пленарном заседание на 30 минут. Как рассказала "Апострофу" народный депутат Алена Шкрум ("Батькивщина"), представители депутатских фракций обсуждали вместе со спикером, что в таком виде документ нельзя ставить на рассмотрение. Таким образом и был достигнут консенсус.

"Если бы проголосовали, то Конституционный суд в два счета признал бы нарушение. Поэтому мы решили вернуть документ на доработку", – сказала Шкрум.

Как стало известно "Апострофу", секретариат Рады даже не раздавал народным депутатам проект кодекса. Все пять его частей так и остались на столах регистрации.

Фото: Апостроф

Позже первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал журналистам, что 17 декабря народные депутаты могут вернуться к рассмотрению Избирательного кодекса.

"Мы решили взять паузу на неделю, а также создать рабочую группу из членов комитета и представителей фракции, которые разбираются в избирательном законодательстве. Нам необходимо привести в соответствие вето президента с конечным текстом, сделать некоторые корректировки для того, чтобы мы могли эти предложения рассмотреть. Но, возможно, будут еще и новые изменения", – рассказал Корниенко в кулуарах Рады.

Напомним, Избирательный кодекс был принят в последние дни работы Рады VIII созыва. В конце августа документ был подписан спикером Андреем Парубием и передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому. 13 сентября глава государства ветировал закон, указав свои замечания. Спустя пару дней в Раду был передан список предложений, которые Зеленский хотел видеть в законе.

Пожелание президента, состоящие из 17-ти пунктов, были оформлены, как указание проблем, решение которых должно быть отображено в законе. В частности, Зеленский поднял вопросы по следующим темам: формирование избирательных списков, гендерный баланс, внутренне перемещенные граждане, лица с инвалидностью, права Центральной избирательной комиссии и участковых комиссий, возмещение средств, потраченных на избирательную кампанию, права наблюдателей и СМИ.

Зеленский тогда подчеркнул, что ряд норм не согласованы с базовыми нормативными документами, рекомендациями международных экспертов и антикоррупционным законодательством.

Сделать еще раз

Как объяснила "Апострофу" член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алена Шкрум, у парламента есть два варианта развития ситуации. Первое - конституционным большинством (300 голосов) принять закон в таком же виде, тем самым преодолев вето. Второе - простым большинством (226 голосов) принять документ с учетом замечаний, указанных президентом.

"По регламенту, мы должны были проголосовать за каждое из 17-ти замечаний президента. Но дело в том, что они были сформированы не как поправки в закон, а размыто, в качестве виденья процесса. Во время подготовки на комитете появилась таблица поправок, позже свои предложения прислал ЦИК. В итоговой таблице было более 400 страниц поправок, при этом были нормы, которые не касались замечаний президента. Фактически это новый законопроект, а не доработанный по вето. А это является нарушением регламента и закона, поэтому КСУ признал бы это противоречащим Конституции и заблокировал бы Избирательный кодекс", – пояснила она "Апострофу".

Один из представителей фракции "Слуга народа" рассказал "Апострофу", что накануне ночью в проект кодекса были добавлены еще несколько поправок. Такая подготовка документа может говорить только о неподготовленности профильного комитета или специально спланированной диверсии.

"Выборы по новым правилам, без мажоритарки и закрытых списков были одним из наших предвыборных обещаний. Можно было уже давно закончить с этим вопросом, но ситуация затягивается. А тут еще и ставят такие ловушки. Если бы в КСУ завернули закон, пришлось бы принимать новый кодекс, а это дополнительное время. Думаю, кому-то выгодно сохранить действующие правила выборов. К тому же, ходят слухи о том, что эта Рада будет распущена уже летом будущего года", – говорит народный депутат, пожелавший остаться неназванным.

Один из соавторов кодекса, народный депутат VIII созыва Леонид Емец говорит, что к нему не обращались за консультациями во время доработки документа. А чтобы выборы прошли по новым правилам, Избирательный кодекс нужно принимать до начала избирательной кампании.

"Существует миф, что за год до выборов нельзя менять избирательное законодательство. Это не так, до начала кампании возможны изменения нормативных документов. Более того, если у "Слуг народа" есть свои дополнительные замечания помимо озвученных президентом, они могут внести изменения в кодекс после того, как он вступит в силу. Для этого готовится законопроект о внесении изменений. А они начинают какие-то непонятные движения", – говорит "Апострофу" Емец.

Новые правила

Стоит отметить, что в принятом Верховной Радой VIII созыва Избирательном кодексе устанавливается пропорциональная избирательная система на парламентских выборах с открытыми списками кандидатов. Проходной барьер составляет пять процентов. Каждый кандидат должен быть включен в общегосударственный и региональный список. Исключение составляет первый номер списка.

Региональные списки формируются в 27 избирательных округах, входящих в состав общегосударственного избирательного округа. В каждой пятерке избирательного списка должно быть включено не менее двух кандидатур каждого пола. Общегосударственный избирательный список партии должен состоять не более, чем из 450 кандидатов в депутаты. Из их числа партия формирует и утверждает уже региональные списки в каждом избирательном регионе. Место в списке определяется на съезде партии.

Количество мандатов будет распределяться между партиями, которые получили более пяти процентов голосов. Первая десятка списка гарантировано становится народными депутатами, остальных будут определять по избирательной квоте в региональных списках.

Напомним, что на сегодняшний день в Украине действует смешанная избирательная система – 225 народных депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным мажоритарным округам.