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Объявлены первые итоги выборов в ОТГ в Украине: кто побеждает

понедельник, 23 декабря 2019, 11:28
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На выборах в окружные территориальные общины побеждают депутаты от партии "Слуга народа".

Об этом сообщили на официальной странице партии в Facebook.

Сейчас уже обработаны протоколы с 75% участков. Депутаты от "Слуги народа" получили поддержку 56% украинцев. Таким образом, каждый третий мандат по Украине получат представители именно этой партии.

Напомним, что в воскресенье, 22 декабря, в 86 объединенных территориальных общинах прошли первые местные выборы. Это 69 сельских, 16 поселковых и одна городская ОТГ в 21 области Украины. Здесь состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 19 декабря, на пленарном заседании Верховной Рады Украины народные депутаты проголосовали за новый Избирательный кодекс, в котором учтены поправки президента Владимира Зеленского.

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