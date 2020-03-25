Жизнь после эпидемии: как коронавирус изменит политическое и экономическое бытие украинцев

Пока в высоких коридорах обсуждается вопрос введения режима чрезвычайного положения, крупные предприятия останавливают свою работу, а работники в добровольно-принудительном порядке уходят на карантин. При этом на фоне сложных международных экономических процессов до сих пор неясны последствия для украинской политики и экономики. "Апостроф" разобрался, как изменится жизнь в Украине после карантина и что привнесет эпидемия в политический и экономический уклад страны.

Ждать ли переноса местных выборов

Коронавирус может привести к серьезным тектоническим сдвигам в мире. Не является исключением и Украина. Согласно действующему законодательству, местные выборы запланированы на 25 октября 2020 года. Они должны пройти одновременно на всей территории страны — избиратели будут выбирать представителей местных органов власти и мэров городов. Избирательный процесс должен начаться 21 сентября, но фактически избирательная кампания уже могла начаться сейчас. Однако из-за карантина кандидаты не могут начать окучивать свои потенциальные округа.

К тому же на период карантина попали 16 выборов в поселковые советы и глав поселковых советов в 12 областях. Все они были назначены в период с 15 марта по 5 апреля.

На сайте Центральной избирательной комиссии указано, что эти выборы перенесены на конец апреля. "Выборы в местные территориальные общины отсрочены в связи с невозможностью их проведения", - отметил в комментарии "Апострофу" глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

Также Кошель заявил, что несмотря на различные инсинуации, оснований для переноса подготовки к местным выборам в октябре на данный момент нет. Однако, по его словам, мотивы избрания тех или иных кандидатов будут также зависеть от результатов эпидемии.

"У нас есть целых 5 месяцев. За это время карантин закончится. Любопытно, что на местных выборах избиратель будет оценивать не программы партий и кандидатов в мэры, обещания, инфраструктурные проекты, а реальные действия по проблеме коронавируса. Это будет одним из главных показателей при голосовании 25 октября", - подчеркнул Кошель.

По словам главы КИУ, многие политики пытаются заработать баллы в рейтинг на общей коронавирусной панике. Кошель отметил активизацию отдельных партий и политических фигур в вопросах благотворительности, поставки антисептических средств и медицинского оборудования. А также активный пиар своих действий.

Впрочем, международные эксперты говорят об опасности нескольких волн эпидемии коронавируса, и не исключено, что одна из них может пройти осенью. В таком случае, как отмечают в ЦИК, выборы придется перенести. "Впрочем, мы все-таки надеемся, что к тому времени ситуация нормализируется и нам не придется идти на крайние меры", - рассказали "Апострофу" общие настроения сотрудники Центризбиркома.

Не исключено, что осенью может пройти еще одна эпидемияФото: Getty images

Будущий дефицит госбюджета

Пока что меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 финансируются в рамках существующего бюджета. 17 марта Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на создание условий для борьбы с эпидемией и на поддержку бизнеса и населения. Все они не требуют дополнительных расходов из государственного бюджета.

Однако бороться с эпидемией в рамках существующего бюджета долго не получится. Длительный карантин отразится на доходах как государственного, так и местных бюджетов. К примеру, утвержденный закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространение коронавирусной болезни (COVID-19)" освобождает от уплаты ввозной пошлины и НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, которые могут использоваться для лечения коронавируса. Закон о поддержке налогоплательщиков (законопроект №3220) с 1 марта по 30 апреля 2020 года отменяет плату за землю (земельный налог и арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности), налог на недвижимость, начисление и уплату единого взноса физлицами-предпринимателями.

Также закон о борьбе с коронавирусом обязывает правительство подготовить и подать в парламент комплексный законопроект по экономической и социальной защите населения на время карантина. Уже сейчас президент Владимир Зеленский заявил о выплате пенсионерам, получающим пенсию менее 5000 гривен, по 1000 гривен.

"Правительство не имеет права и не будет ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам. Это и мировой кризис, и возможный экономический кризис в Украине... И это тоже вызов для министра экономики, для правительства, для всей страны и бизнеса в частности", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Карантин в Украине разрушил всю предыдущую логику экономических и финансовых процессов. Целые отрасли, в частности, ресторанный и развлекательный бизнес приостановили работу вовсе. Также Украина лишилась существенных вливаний в экономику от граждан, работающих за границей. Только за 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину 12 миллиардов долларов, по данным Национального банка. Но теперь в Европе тоже ожидаются серьезные проблемы с работой. Что автоматически ударит по нашей экономике.

Трудовые мигранты перевели в Украину 12 миллиардов долларовФото: Getty images

Вынужденная безработица и заморозка зарплат

Еще одна беда: из-за карантина многие украинцы потеряли работу или ушли в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявил, что все, кто остался без работы в период карантина, получат от государства финансовую помощь. По его словам, выплаты будут назначены в установленном законодательством размере так называемого стабилизационного фонда, который вскоре сформируют. Шмыгаль отметил, что средства будут платить для того, чтобы люди смогли находиться дома в период карантина.

"Доплаты, о которых я говорил, социальные выплаты — они могут осуществляться Фондом страхования на случай безработицы уже сейчас... Мы точно обеспечим выплату всем, кто официально находился в отпуске или был уволен с работы", — отметил глава Кабмина.

Масштаб социальной угрозы оценить достаточно легко: более 47% в структуре доходов населения составляет заработная плата, прибыль от предпринимательской деятельности – 22% и еще 2,6% - доходы от собственности. Все выплаты сейчас находятся в зоне риска: заработная плата не выплачивается, микробизнес почти полностью остановлен карантином, арендная плата – под угрозой просрочки. Единственные денежные средства населения, на которые оно может рассчитывать, – это социальные бюджетные трансферты, но это всего лишь 28%. И снова-таки – они идут из госбюджета.

По данным Госстата, в третьем квартале 2019-го прирост накоплений населения упал с 3,2% (в 2018 году) до 0,4%, то есть менее 1% украинцы направляли на создание личной "подушки безопасности". По различным экспертным оценкам, более 70% экономически активных граждан живут от зарплаты до зарплаты и имеют личные накопления в пределах покрытия месячных затрат.

Сейчас ведутся тяжелые переговоры с МВФ. Там поставили условие Украине - увеличение кредита до почти 10 миллиардов долларов в обмен на "антиколомойский" законопроект по "ПриватБанку", который запрещает возвращать банки бывшим владельцам.

На данный момент украинскому правительству следует реально оценить риски последующих событий после эпидемии и принять превентивные меры. Пандемия коронавируса навредит мировой экономике больше, чем кризисы последних десятилетий. В 2020 году спад будет таким же или даже больше, чем после финансового кризиса 11 лет назад, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева. На восстановление странам потребуется несколько лет, считает глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа.

Ключевая проблема, так или иначе, сводится к тому, что правительства по всему миру даже не могут оценить, сколько им потребуется средств для борьбы с уже растущей безработицей, а также для реанимации малого и среднего бизнеса.

И главное – не до конца ясно, когда темпы заражения пойдут на спад. И не вернется ли эпидемия через некоторое время вновь…