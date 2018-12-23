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До рождества: Волкер высказался о возможном освобождении украинских моряков

воскресенье, 23 декабря 2018, 21:24

Спецпредставитель США Курт Волкер считает вполне возможным скорое освобождение украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

Об этом он рассказал в интервью "ТСН".

В ответ на вопрос о том, возможно ли освобождение моряков до Рождества, Волкер заявил, что такая возможность существует.

"Я думаю, это вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не усугубить ситуацию, поэтому мы можем получить определенный импульс", - сказал Волкер.

Он напомнил о недавнем разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в которой российский лидер "сослался на так называемый законный процесс внутри России, который, конечно, не является законным".

"Впрочем, даже если он сослался на законный процесс, через который должны пройти моряки, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее, если прилагать усилия. Но самое главное - освободить моряков быстрее. В идеале - к Рождеству", - подчеркнул спецпредставитель госдепа.

Подробнее о борьбе за возвращение захваченных в Керченском проливе украинских моряков читайте в материале "Апострофа": Война за право: как вернуть моряков домой.

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