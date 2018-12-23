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В Болгарии подаренную Россией елку "украсили" желто-голубыми корабликами: фото и видео

воскресенье, 23 декабря 2018, 20:24

В столице Болгарии, Софии, активисты "украсили" новогоднюю елку, подаренную правительством Москвы, символическими корабликами с требованием освободить пленных украинских моряков.

Об этом сообщает "Укринформ".

Как отмечается, акция состоялась возле собора Святой Недели.

"Организаторами выступили болгарские граждане, которых возмутил факт, что елка, подарок от Москвы, установлена перед знаковой церковью Болгарии - храмом Святой Недели. К акции присоединились представители украинской общины, диаспоры", - рассказали в организации "Всемирное движение патриотов Украины".

Активисты приносили к елке желтые и синие кораблики. На многих из них были написаны имена пленных, вследствие российского акта агрессии против Украины в районе Керченского пролива, - украинских военных моряков.

Подробнее о борьбе за возвращение захваченных в Керченском проливе украинских моряков читайте в материале "Апострофа": Война за право: как вернуть моряков домой.

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