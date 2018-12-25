Падение цен на нефть "прижимает" Россию лучше санкций - Гриценко

Цена на нефть влияет на политику, государственный бюджет, социальные программы России гораздо мощнее, чем санкции.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Анатолий Гриценко.

"Цена на нефть, когда она опускается ниже $ 60 за баррель на длительный период - становится тревожным для России и обнадеживающим для нас индикатором", - написал Гриценко.

Он добавил, что на государственный бюджет, социальные программы и, в итоге, на политику России она влияет гораздо мощнее, чем санкции.

Так Гриценко прокомментировал снижение цены на нефть на американских и мировых фондовых биржах.