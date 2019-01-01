В Европе рассказали, когда снимут санкции с России

Постепенное ослабление и отмена санкций Европейского Союза против России возможны только в случае прекращения войны на Донбассе.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц в интервью немецкой газете Rheinische Post.

По его словам, первым шагом в мирном урегулировании конфликта могло бы стать прекращение огня.

"Будучи министром иностранных дел, я выступал за то, что постепенное снятие санкций должно быть конкретно связано с прогрессом на востоке Украины. Первым шагом было бы настоящее перемирие на востоке Украины", – заявил канцлер.

Курц отметил, что именно это и предлагал тогдашний глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Однако, глава австрийского правительства подчеркнул, что в последнее время в вопросе соблюдения мира на Донбассе было "слишком мало прогресса".

Напомним, как сообщал "Апостроф", 28 декабря в ЕС обнародовали решение Европейского Совета о продлении санкций против Российской Федерации за действия, которые дестабилизируют ситуацию в Украине.