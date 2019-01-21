Военные корабли США внезапно появились у берегов России: в Москве занервничали

В южную часть Балтийского моря вошли два американских эсминца USS Porter i USS Gravely, каждый из которых имеет на вооружении до 56 ракет "Томагавк".

Об этом говорится в сообщении российского Минобороны.

Военные РФ заявили, что силы Балтийского флота организовали сопровождение американских кораблей.

"Силы Балтийского флота (БФ) взяли под сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия ВМС США "Грейвли" и "Портер". Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный", - говорится в сообщении.

Как заявил российский сенатор Алексей Пушков, поведение американских кораблей является "провокационным".

Между тем 19 января российские военные сообщили о слежении за эсминцем США "Дональд Кук" в Черном море.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО "Дональд Кук" в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", - заявили российские военные.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в США готовятся к отправке военных кораблей в Арктику летом 2019 года на фоне соперничества с Китаем и Россией в регионе.