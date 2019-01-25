Скабеева и Кадыров обиделись из-за инцидента с украинцами: пропагандистка написала кляузу в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева написала жалобу в Парламентскую ассамблею Совета Европы в связи с инцидентом с депутатом Верховной Рады Бориславом Березой.

Об этом сообщают российские СМИ.

Скабеева утверждает, что Береза ее якобы толкнул в кулуарах ПАСЕ.

Кроме того, за российскую пропагандистку вступился также глава Чечни Рамзан Кадыров. Он потребовал у Березы извинений.

"А Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!", – написал он в своем Telegram канале.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Ольга Скабеева пыталась помешать выступлению перед журналистами первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко. Борислав Береза и другие журналисты оттеснили ее от Геращенко.