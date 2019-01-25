РУС. | УКР.

пятница, 25 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 января

16:23
​Попытка номер два: Украина хочет избавиться от арестованного российского самолета
16:17
Названа причина, по которой в России испугались "переверота" в Венесуэле
15:57
Военное авто со смертельным грузом попало в ДТП под Черкассами: опубликованы фото
15:50
В сети рассказали о "киевской Зайцевой", вылетевшей на тротуар возле метро: опубликованы фото
15:37
С днем рождения, мистер президент: Полякова оригинально поздравила Зеленского
15:35
Бойцы ВСУ попали в смертельное ДТП в Херсоне: фото и жуткие подробности
15:35
Удивительный масштаб: актер "Игры престолов" рассказал о финале сериала
15:24
Скабеева и Кадыров обиделись из-за инцидента с украинцами: пропагандистка написала кляузу в ПАСЕ
15:23
Стало известно про убийство боевиками на Донбассе украинского священника
15:11
Рабинович анонсировал создание в Раде коалиции в случае победы на выборах его платформы
15:05
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского спринта в Антхольце
14:55
Под Киевом подростки устроили жесткую расправу над 9-классницей, сняв ее на видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скабеева и Кадыров обиделись из-за инцидента с украинцами: пропагандистка написала кляузу в ПАСЕ

пятница, 25 января 2019, 15:24

Российская телеведущая Ольга Скабеева написала жалобу в Парламентскую ассамблею Совета Европы в связи с инцидентом с депутатом Верховной Рады Бориславом Березой.

Об этом сообщают российские СМИ.

Скабеева утверждает, что Береза ее якобы толкнул в кулуарах ПАСЕ.

Кроме того, за российскую пропагандистку вступился также глава Чечни Рамзан Кадыров. Он потребовал у Березы извинений.

"А Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!", – написал он в своем Telegram канале.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Ольга Скабеева пыталась помешать выступлению перед журналистами первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко. Борислав Береза и другие журналисты оттеснили ее от Геращенко.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый этап для Украины: как могут измениться отношения с важным соседом

Трамп ухудшает свои позиции в США, а Путин сейчас наиболее опасен - Андрей Пионтковский

Новый Уотергейт: как украинский вопрос играет на импичмент Трампа

Миротворцев не будет: как Украине дожать Путина по важнейшему вопросу на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: